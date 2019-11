Londra, sparatoria su London Bridge: corpi a terra. Sui social il video choc

A Londra torna il terrore. Poco dopo le 15 la polizia britannica è intervenuta su London Bridge dove, in una sparatoria, ha ucciso un uomo armato di coltello. Alcuni video diffusi sui social network mostrano alcuni poliziotti armi in pugno all'ingresso del ponte e due corpi diversi a terra poco distante. Ci sarebbero infatti anche quattro feriti tra i passanti aggrediti dall'uomo. Le notizia sono molto confuse, secondo Sky la vittima potrebbe non essere l'attentatore ma una delle persone accoltellate.

La zona è stata isolata. A metà del ponte un camion bianco interrompe la strada. "Un assalitore, riteniamo armato di un coltello, ha iniziato ad attaccare i passanti. E' stata allora dispiegata la polizia armata. Riteniamo che il presunto assalitore sia stato colpito a morte", riferisce il corrispondente di SkyNews Mark White.

L'attacco riporta alla memoria i fatti del 3 giugno 2017 quando, in un normale sabato sera, tre uomini a bordo di un furgoncino bianco investono alcuni passanti che passeggiano sul London Bridge per poi schiantarsi contro il Barrowboy and Banker Pub. I tre, usciti dal furgoncino, iniziano poi ad accoltellare i passanti prima di spostarsi verso il vicino Borugh Market, una zona sempre affollata, dove continuano ad aggredire civili. I tre, con indosso false cinture esplosive, vengono infine uccisi dalla polizia. L'Isis con un comunicato diffuso dall'organo di propaganda Amaq parla di un "distaccamento di combattenti dello Stato islamico che ha messo a segno l'attacco di Londra". L'attentato fa otto morti, sette di nazionalità straniera, e 48 feriti.