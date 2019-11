Ecco l'eroe di London Bridge. Così disarma l'aggressore

Giacca e cravatta, calma british mentre si allontana dalla mischia con in mano il coltello usato dall'attentatore. È l'eroe del London Bridge, immortalato da diversi video, che è riuscito a disarmare l'uomo che oggi ha seminato il panico a Londra accoltellando almeno cinque persone.

Prima ha contribuito a bloccare l'assalitore impegnato in una lotta con passanti e poliziotti, poi gli ha sfilato il coltello e si è allontanato. Pochi istanti dopo, probabilmente allarmati dalla finta cintura esplosiva indossata dall'aggressore, un poliziotto ha fatto allontanare tutti e ha sparato all'uomo, uccidendolo. Qui di seguito il video che mostra la dinamica dei fatti.

Sui social network l'uomo in giacca e cravatta, che non ha ancora un nome, viene giustamente celebrato: "Qui c'è un eroe, e non è della polizia", scrive qualcuno su Twitter.