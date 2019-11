Abbattuto un drone spia italiano in Libia. Le forze di Haftar: "Scambiato per velivolo turco"

La contraerea dell’Esercito nazionale libico, le forze che fanno capo al generale Khalifa Haftar, ha abbattuto un drone spia italiano - un Predator dell'Aeronautica - a Tarhuna, nella regione libica della Tripolitania. Lo riferisce il portale di notizie The Libyan Address, ritenuto vicino al generale, che cita una "fonte militare". La notizia, arrivata mentre lo Stato maggiore della Difesa ha reso noto che un velivolo senza pilota è precipitato in Libia, parla di un "drone turco che era partito dall’aeroporto civile di Misurata". Secondo informazioni non confermate, il drone sarebbe stato scambiato per un velivolo turco in dotazione a Serraj.