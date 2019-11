Meghan e Harry danno buca a Elisabetta. Niente Natale con la regina

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Ma non se ti chiami Meghan Markle, Duchessa di Sussex. Secondo il “The Sun” il principe Harry e la moglie avrebbero fatto sapere a Sua Maestà Elisabetta II di non aver intenzione (e dunque voglia) di partecipare al consueto raduno natalizio nella tenuta di Sandringham adagiata nella campagna di Norfolk. Una decisione clamorosa che confermerebbe la rottura profonda tra i Duchi di Sussex (fatta eccezione per il 2012 Harry ha sempre trascorso il Natale con la nonna) e il resto della Royal Family. Harry e Meghan vorrebbero trascorrere il primo Natale con Archie o insieme a Doria Ragland, la mamma di Meghan, lontano dalla Gran Bretagna, forse in America, oppure nel castello di Windsor, ma da soli. Senza William, Kate e i loro tre figli.