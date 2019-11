Versa in condizioni critiche lo studente ricoverato ad Hong Kong per una ferita di arma da fuoco. A renderlo noto le autorità sanitarie locali, mentre online circola da stamane un video in cui si vede un agente sparare a distanza ravvicinata - all’altezza del torace - contro un manifestante, che cade a terra. La polizia di Hong Kong ha successivamente confermato che uno dei suoi ufficiali armato di pistola ha ferito un uomo. Da quando sono iniziate a giugno le proteste questo è il terzo caso di un manifestante raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi dalle forze dell’ordine. Il manifestante ferito era incosciente quando è stato raggiunto dai soccorritori nel distretto di Sai Wan Ho e altri due manifestanti sono stati portati via in ambulanza, secondo la Hong Kong Free Press.

L'episodio ha inasprito ulteriormente la situazione già fuori controllo. Un sostenitore di Pechino è stato cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme dopo un litigio con i manifestanti a Hong Kong. L’uomo, scrive la Bbc, è stato ricoverato in condizioni critiche, così come il manifestante che in precedenza era stato raggiunto da una pallottola della polizia. I due gravi episodi si situano in una nuova giornata di violente proteste nell’ex colonia britannica passata sotto sovranità cinese. A riaccendere la protesta è stata la morte venerdì di uno studente 22enne caduto dall’alto durante un’operazione di polizia. Scontri fra polizia e manifestanti sono avvenuti in varie parti della città, con lanci di lacrimogeni e uso di proiettili di gomma da parte della polizia. È stato fatto uso di gas lacrimogeni anche nel quartiere centrale degli affari, un’eventualità rara nei giorni lavorativi, sottolinea l’emittente britannica.