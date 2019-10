Ruba l'ambulanza e si lancia sulla folla. Travolti due gemellini nel passeggino

Un uomo armato ha rubato un'ambulanza a Oslo, travolgendo vari pedoni prima di essere bloccato e fermato dalla polizia a seguito di uno scontro a fuoco. Lo ha fatto sapere la polizia norvegese mentre non ci sono ipotesi sulla motivazione del gesto. "Abbiamo il controllo dell'ambulanza che è stata rubata da un uomo armato - ha scritto la polizia su Twitter - Sono stati esplosi spari per fermare il sospettato che non è gravemente ferito".

L'emittente pubblica Nrk ha riferito che varie persone sono state travolte dal mezzo, tra cui due gemellini che si trovavano nel passeggino e che sono stati ricoverati in ospedale. Citando testimoni, l'emittente ha affermato che la polizia ha sparato contro gli pneumatici dell'ambulanza e l'uomo alla guida ha risposto al fuoco. Un massiccio dispiegamento di polizia è stato inviato sul posto.