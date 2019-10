Meghan, titoli a rischio. E Hillary Clinton la difende

Hillary Clinton difende Meghan Markle ma la cittadina balneare inglese Brighton la detronizza e chiede “zero tituli”. L’ex first lady americana, in un’intervista rilasciata al Sunday Times, ha dichiarato che sia lei sia la figlia Chelsea sono grandi fan di Meghan Markle (“eccezionale rappresentante dell’America nel Regno Unito”) e la ritengono una donna coraggiosa. Hillary è andata oltre appoggiando l’inusuale scelta di Harry d’Inghilterra di denunciare la maggior parte dei tabloid inglesi per l’accanimento dimostrato verso la moglie: “Il modo in cui viene trattata è inspiegabile. Se la spiegazione è che è birazziale, allora dovrebbero vergognarsi tutti”. A quanto pare però in Gran Bretagna non sono altrettanto ispirati dal comportamento dell’ex attrice.

Secondo il "Daily Mail", gli abitanti di Brighton hanno indetto una petizione per togliere i titoli reali al Duca e alla Duchessa di Sussex. Al momento sono state raccolte oltre 2500 firme e c’è tempo fino al 24 ottobre, giorno in cui il Consiglio Comunale di Brighton prenderà in esame la proposta, per strappare scettro e corona alla “strana” coppia. Charles Ross, l’uomo che ha lanciato l’iniziativa, chiede che a Brighton e nell'intera contea dell'East Sussex non si appellino Harry e Meghan con i titoli conferitigli dalla Royal Family perché “quelli non sono assolutamente democratici e rappresentano l’oppressione sulle persone da parte della società elitaria” come riportato da “Madame Le Figaro”. Tuttavia è quasi impossibile che l’operazione “zero tituli” vada a buon fine, solo la Regina Elisabetta II ha il potere di revocare i titoli nobiliari e questo Charles Ross e i firmatari lo sanno bene, ma hanno voluto lanciare un segnale forte.