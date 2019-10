Morto il primo soldato turco in Siria. Salvini: "Non siamo complici di Erdogan"

«Sospendere immediatamente ogni forma di finanziamento, italiano ed europeo, alla Turchia. Noi, a differenza di Conte e Di Maio, non vogliamo essere complici delle stragi di Erdogan». Così il leader della Lega, Matteo Salvini. Intanto la Turchia ha annunciato che un primo soldato è stato ucciso combattendo contro la milizia curda delle Unità di protezione popolare (Ypg) in Siria, dove Ankara ha lanciato un’operazione militare. «Il nostro fratello è caduto martire il 10 ottobre in uno scontro contro i terroristi dell’Ypg nell’area dell’Operazione Source of Peace», ha dichiarato il ministero della Difesa turco.