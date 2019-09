Harry e Meghan a rischio: così la duchessa trascina giù il principe

Tabloid e sudditi scatenati contro Meghan Markle, Duchessa di Sussex e moglie del principe Harry d’Inghilterra. Gli inglesi non apprezzano il comportamento dell’ex attrice che si avvale dei privilegi reali senza rispettare gli oneri del suo ruolo. Non è piaciuto che abbia snobbato l’invito della Regina Elisabetta a trascorrere gli ultimi scampoli d’estate nel castello di Balmoral, adducendo come scusa che Archie era troppo piccolo per prendere un aereo (non quelli per Ibiza e Nizza però, nda), per saltare su un volo transoceanico tutta da sola e andare a fare il tifo per la sua amica Serena Williams alla finale degli U.S. Open (secondo titolo perso al cospetto di Meghan).

Secondo gli esperti della Royal Family, fra cui l’ex inviato Rai in Gran Bretagna, Antonio Caprarica, alla corte di Sua Maestà si nasconde un grande pericolo: Meghan rischia di trascinare Harry in una brutta categoria, quella degli scrocconi reali. Il rischio è che Harry assomigli sempre più allo zio Andrea di York, pecora nera dei Windsor per quella sua attitudine a farsi ospitare a sbafo da miliardari potenti. Un esempio? Quest’estate, Amal Clooney e Elton John hanno messo a disposizione di Meghan e Harry i rispettivi jet privati per scarrozzarli da Ibiza a Nizza per le ferie o da Londra a New York per il baby shower di Archie, pagato, of course, da Serena Williams. In questo modo, le attività di beneficenza e le iniziative a difesa dell’ambiente da parte dei Duchi di Sussex stanno perdendo credibilità e la coppia potrebbe essere etichettata come “mangiapane a tradimento”.

Alla loro immagine di “approfittatori” non giova nemmeno l’intenzione di vendere la casa di Los Angeles in cui Meghan ha vissuto con il primo marito dal 2011 al 2013 e comprarne un’altra a Malibù. Gli analisti reali ritengono che la coppia presto si troverà a un bivio: rispettare il protocollo concedendo qualcosa in più della loro vita privata ai sudditi che mantengono il loro tenore di vita o diventare i Wallis Simpson ed Edoardo VIII del nuovo millennio. Corsi e ricorsi storici.