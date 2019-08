Ancora sangue negli Usa. Spari nel bar: sette morti in Ohio

C'è stata un'altra sparatoria in Usa, stavolta a Dayton, in Ohio, appena qualche ora dopo la strage a El Paso, in Texas, costata la vita ad almeno 20 persone. E' accaduto intorno all'una di notte ora locale. La polizia è stata chiamata perché c'era un uomo che sparava vicino a un bar sull'East 5th Street nell'Oregon District, il quartiere dei locali notturni e delle gallerie d'arte, non lontano dal centro di Dayton. Secondo l'emittente WHio News, ci sono almeno 7 morti, tra i quali probabilmente anche l'uomo che ha sparato. La polizia, a sentire la rete locale WHIOTV7, sta cercando un altro uomo che ha sparato e che potrebbe aver lasciato l'area. Non sono ancora chiari i dettagli, ma un video girato sul posto da un testimone mostra cinque corpi a terra, coperti da lenzuola bianchi, sul marciapiede. "C'era un uomo che sparava nel bar stasera", ha raccontato a BnoNews Daniel Williams, ex componente di una band musicale, The Devil Wears Prada. "Sono affranto per le persone colpite. Non ho mai avuto così tanta pausa in vita mia".