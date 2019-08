Trollata dai fan di Kate, Meghan Markle non ne azzecca una

Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, ha scoperto quanto sia difficile la comunicazione ai tempi dei social: i fan dei Duchi di Cambridge William e Kate hanno trollato l’account Instagram @sussexroyal suscitando l'irritazione di Meghan.

La Regina Elisabetta II aveva avvertito il nipote, Principe Harry e la vispa moglie, che stavano sbagliando tutto o quasi nei rapporti con i media, e oggi la frittata social. Meghan ha curato la copertina di settembre di Vogue sulle donne che rappresentano le forze del cambiamento e poi ha condiviso un post su Instagram chiedendo ai suoi seguaci di nominare a loro volta le "Force for Change” preferite così da seguire i 15 account più segnalati la prossima settimana.

Ma, come riporta The Sun, il post è stato inondato di commenti di persone che hanno suggerito Kate e William: “Il duca e la duchessa di Cambridge, ovviamente”, “Duke and Duchess of Cambridge, Kate dovrebbe essere sulla copertina di Vogue!”, “Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge”. Tra i preferiti anche Elisabetta II e la cugina Eugene. A Frogmore Cottage non hanno gradito e molti commenti che nominavano i futuri regnanti sono stati cancellati provocando la piccata reazione dei follower: "Perché eliminate i messaggi a favore di Kate?". Fabulous Digital ha contattato il palazzo per un commento, ma in cambio ha ricevuto solo la conferma che questa non è certo la prima né l’ultima volta che Buckingham Palace dovrà affrontare i troll per le due Duchesse.