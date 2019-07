Morto Hamza, figlio di Bin Laden e "principe della jihad"

L'ere designato di Al Qaeda è morto. Gli Stati Uniti hanno ottenuto informazioni d'intelligence relative alla morte di Hamza bin Laden, figlio e potenziale successore di Osama bin Laden. Lo afferma l'emittente Nbc, facendo riferimento a tre diverse fonti. Non sono disponibili dettagli relativi alla data e al luogo del decesso. Né, evidenzia Nbc, è chiaro se gli Stati Uniti abbiano avuto un ruolo nella vicenda.

L'ultima dichiarazione pubblica Hamza bin Laden, diffusa dalla rete di media vicina ad al Qaeda, conteneva minacce all'Arabia Saudita e un appello alla ribellione della popolazione della penisola arabica.

"Non voglio fare commenti su questo", ha dettoil presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

PRINCIPE DELLA JIHAD - Hamza bin Laden, figlio di Osama e soprannominato "il principe coronato della jihad", era considerato da Washington "un leader emergente" di Al Qaeda, e non si è mai saputo con chiarezza dove si trovasse: in Pakistan, in Afghanistan, in Siria o agli arresti in Iran. Circa 30 anni di età, ha minacciato attentati terroristici contro gli Stati Uniti per vendicare l'uccisione del padre, avvenuta nel 2011 in Pakistan. Gli Usa ritengono che potesse assumere le redini del genitore soprattutto dopo il duro colpo inflitto all'Isis in Siria. In un messaggio del 2015 il giovane bin Laden aveva esortato i terroristi in Siria ad unirsi alla lotta per "liberare la Palestina" e nel 2016 aveva invitato a rovesciare la leadership del suo paese natio, l'Arabia Saudita.

A Osama bin Laden sono sopravvissute tre mogli e i loro figli, ai quali è stato consentito tornare in Arabia Saudita. Uno dei suoi fratellastri aveva detto al Guardian lo scorso anno che Hamza poteva trovarsi in Afghanistan e che aveva sposato la figlia di Mohammed Atta, il capo dei dirottatori nella strage delle Torri Gemelle. Riad ha annunciato di avergli tolto la cittadinanza dopo che a marzo il Dipartimento di Stato americano aveva messo una taglia da un milione di dollari per informazioni che portassero alla sua identificazione o alla sua localizzazione.