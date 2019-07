Sei anni. Ed ecco la “finestrella” tra i dentini: il principino George festeggia il compleanno con un sorriso bellissimo. Il primogenito di William e Kate spegne le candeline a Mustique, nelle Piccole Antille, proprio come vuole la tradizione di famiglia. Si tratta di un posto lontano dagli occhi indiscreti dei fotografi con un panorama mozzafiato sul mare.

I suoi sorrisi in foto sono buffi e sembrano virali più di ogni altra cosa. Infatti, hanno fatto il giro della Rete. A scattare le foto è stata Kate Middleton. Due sono state realizzate nei giardini di Kensington Palace - secondo il Daily Mail durante i mondiali di calcio femminile (visto che anche il “piccolo principe” ama lo sport). Ma non mancano anche foto più seriose, ritratti ufficiali della famiglia reale britannica. Sembrerebbe esserci, però, ancora molto spazio per il gossip a Palazzo: il rapporto sempre tra Kate e Meghan (moglie del fratello di William) è sempre più ruvido. Poco idilliaco.

Ma in una giornata di festa i tabloid vogliono dedicare spazio solo al futuro re. Che è già una star. Piace a tutti. Il suo sorriso intenerisce il mondo. Con l'occasione Buckingham Palace rivela un segreto: la Regina Elisabetta lascia ai piedi del lettino regali quando il nipotino dorme a casa della sua bisnonna.