"Si riduceva così". Imbarazzo a corte per il documentario su Kate

Principesse si diventa e Kate Middleton lo è diventata, ma prima di sposare William d'Inghilterra e rigido protocollo reale è stata la regina delle feste londinesi. Un'amica dei tempi del college ha deciso di raccontare in un documentario l'altra faccia della futura regina, quella delle notti brave a base di whisky e moijto. La sedicente amica ha tirato fuori dal cassetto le foto di Kate e William completamente ubriachi quando erano neo fidanzati. Non una, ma diverse serate in cui alzavano il gomito fino ad avere gli occhi lucidi e la palpebra calante. Immagini che stanno imbarazzando Buckingham Palace più delle quotidiane gaffe di Meghan Markle.