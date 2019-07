Meghan, sudditi furiosi: la duchessa nei guai per il battesimo di Archie

Un Wimbledon per due. La Duchessa del Sussex, Meghan Markle, e la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, presenziano al prestigioso torneo di tennis sedendosi in posti diversi. Ancora una volta è stata Meghan a infrangere il protocollo decidendo di rimanere sugli spalti insieme alle amiche Lindsay Roth e Genevieve Hillis anche se da un video sembra che non sia stata una giornata "regale". La moglie del principe Harry è arrivata al torneo da sola per tifare l’amica Serena Williams, ma invece di sedere accanto alla futura regina Kate, come fatto l’anno scorso, è rimasta sugli spalti. Look informale con panama e una collanina con la “A” di Archie, il primogenito, al collo.

Da un video che circola in Rete però sembra che la Markle venga comandata a bacchetta dalle accompagnatrici: una la esorta a sorridere e l’altra le “intima” di mettersi il cappello. Come a volerle indicare la strada giusta in pubblico. Tuttavia il comportamento di Meghan nei confronti di Kate è stato letto dai tabloid inglesi come un atto di snobismo e ha mandato su tutte le furie Elisabetta II già contrariata dalla decisione del nipote Harry e consorte di mantenere privato il battesimo di Archie (altro strappo all’etichetta).

I sudditi di Sua Maestà sono infuriati: o Meghan, oltre ai privilegi, accetta anche i doveri di casa Windsor o è meglio che torni in America. Non può continuare a comportarsi da celebrities quando è membro della Royal Family più famosa al mondo, non può farsi ristrutturare il piccolo castello di Frogmore Cottage a spese dei contribuenti e poi pretendere una cerimonia privata e blindata per il sacramento di Archie Windsor specie se si chiama l’Arcivesco di Canterbury Justin Welby.