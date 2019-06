Un enorme testa di lupo spunta sotto i ghiacci della Siberia

L'ultima era glaciale sembra aver preservato perfettamente un enorme testa di un lupo vecchio 40.000 anni, vissuto alla fine dell'epoca del Pleistocene. L'incredibile scoperta, nel distretto della Jacuzia, in Siberia, è stata riportata dal sito The Siberian Times che ha pubblica anche una serie di immagini. Ad affettuare il casuale rinvenimento, in una località vicina al fiume Tirekhtyakh, sarebbe stato nell'estate del 2018 un abitante del posto di nome Pavel Efimov.

Il cranio del lupo è ancora dotato di un folto pelo e di grandi zanne intatte. A prenderlo in consegna per capirne meglio le caratteristiche è stato un gruppo di scienziati giapponesi. Secondo le loro prime valutazioni l'animale era un individuo adulto di età compresa tra i 2 e i 4 anni e sarebbe vissuto circa 40 mila anni fa. Ad occuparsi di analizzare il DNA del lupo sarà invece il Museo di Storia Naturale svedese.

"Si tratta di una scoperta eccezionale, si tratta dei primi resti ad essere mai stati trovati di un lupo adulto del Pleistocene dai tessuti ancora ben conservati. Eseguiremo delle comparazioni con i lupi di oggi per capire come si è evoluta la specie e ricostruirne le fattezze", ha commentato il ricercatore Albert Protopopov dell'Accademia delle Scienze della Repubblica di Sakha.

Nello stesso sito dove era sepolto il cranio di lupo è stato scoperto anche un cucciolo di leone delle caverne in perfetto stato di conservazione. "I muscoli, gli organi e il cervello sono in buone condizioni", ha spiegato ancora al Siberian Times Naoki Suzuki, professore di paleontologia presso la Scuola universitaria di medicina Jikei di Tokyo che ha potuto analizzare i reperti attraverso la tomografia computerizzata.