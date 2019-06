Inferno di cristallo a Londra. Va a fuoco un edificio di sei piani

Circa 100 vigili del fuoco sono al lavoro a Londra per domare un incendio scoppiato in un condominio nella zona est della città, nella borgata di Barking. Lo riferiscono i vigili del fuoco della capitale britannica, aggiungendo che sono stati dispiegati 15 camion dei pompieri e che sono andati a fuoco dal piano terra al sesto piano. Al momento le cause dell’incendio non sono note. Scotland Yard riferisce che non si hanno notizie di feriti. In molti sono stati evacuati e alcune strade sono state chiuse in conseguenza del rogo. I pompieri hanno fatto sapere di essere stati contattati alle 15.31 locali e che sul posto sono intervenute squadre di Barking, Dagenham, East Ham e delle stazioni vicine.