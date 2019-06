Entra nella cucina di casa e trova un coccodrillo di tre metri

Mary Wischhusen, una signora di 77 anni residente in Florida, ha trovato un alligatore di tre metri e mezzo nella sua cucina. Wischhusen si è svegliata verso le 3.30 del mattino, dopo aver sentito un forte rumore nella sua casa a Clearwater, in Florida. Quando è andata a indagare, si è trovata faccia a faccia con un grosso rettile, ha riferito Spectrum News della CNN. "Avevo questa bellissima faccia che mi fissava come se la casa appartenesse a lui", ha detto Wischhusen a Spectrum.

Secondo il Dipartimento di Polizia di Clearwater, l'alligatore maschio ha fatto irruzione attraverso alcune finestre basse in cucina. Wischhusen ha detto che si è chiusa nella sua camera da letto e ha chiamato il 911 ma non ero stata la prima a farlo. Patricia Pecora stava consegnando dei giornali nelle vicinanze quando ha notato che l’alligatore stava cercando di entrare nella fogna prima di irrompere nella casa di Wischhusen, riferisce Spectrum News. "Ho sentito un rumore come se qualcosa fosse caduto. Ho detto, "chiamo il 911 perché quel suono non è un suono normale", ha detto. Secondo la polizia, è stato chiamato un cacciatore di rettili che ha rimosso l'animale dalla casa senza ferirlo. Diverse bottiglie di vino sono state distrutte dall'alligatore. "Sono grata che non mi abbia rincorso in camera da letto e sono grata a tutte le persone che mi hanno aiutata", ha detto Wischhusen. L'alligatore andrà in una clinica veterinaria locale per riposare e recuperare per poi essere trasferito in una fattoria privata di alligatori a Fort Meade, in Florida.