Accoltella i bambini in attesa del bus, attacco choc in Giappone

Drammatico attacco in un parco di Kawasaki, centro poco sud della capitale del Giappone Tokyo: un uomo di 50 anni ha accoltellato i passanti, tra cui diversi alunni delle elementari, uccidendo un adulto e una bambina e causando altri 17 feriti. L'aggressore ha poi cercato di suicidarsi infliggendosi una coltellata alla spalla, prima di essere arrestato dalla polizia che lo ha trovato in possesso di due coltelli.

Una 12enne ed un 39enne: sono le vittime di un attacco con coltello contro un gruppo di studentesse a #Kawasaki, nella Grande Area di #Tokyo. L'aggressore è morto in ospedale dopo essersi accoltellato alla gola.pic.twitter.com/mDscasaXWp May 28, 2019

L'attacco è avvenuto alle 8 del mattino alla fermata di un autobus davanti a un parco che si trova vicino alla stazione ferroviaria della città appena a sud di Tokyo, in un'ora di punta per gli spostamenti dei pendolari diretti verso la capitale. Un bambino sarebbe morto insieme a due adulti e altri otto sarebbero rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia, le ambulanze e i vigili del fuoco.

Attacchi di questo genere non sono una novità per l'area di Tokyo: nel 2010 ci furono una dozzina di feriti per gli accoltellamenti su un autobus e su una corriera e nel 2008 un 28enne aveva invaso un'area pedonale alla guida di un camion e aveva investito e ucciso tre persone, prima di accoltellarne a morte altre quattro.