Pacco bomba esplode in centro a Lione. Macron: "È un attacco alla città"

Un pacco bomba è esploso nel centro di Lione, all’angolo tra rue Victor Hugo e rue Sala: sarebbero 8 le persone rimaste ferite, tutte in modo lieve, secondo le prime indicazioni provenienti dalla prefettura. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di «attacco alla città di Lione, anche se per fortuna non ci sono vittime». Il pacco bomba conteneva viti e bulloni ed era posizionato di fronte a una boulangerie vicino a Place Bellecour, nel cuore della città. La polizia ha istituito un perimetro di sicurezza transennando la zona circostante.

La polizia sta cercando un uomo. Secondo i media locali, il sospetto era su una bicicletta. Almeno 10 persone sono rimaste ferite nell’esplosione. Il viso dell’uomo era coperto e quindi non è stato possibile avere una precisa identificazione. Contattato da Le Figaro, Aurélie Bonnet Saint-Georges, vice sindaco del 2 ° arrondissement di Lione, conferma la pista del sospettato in bicicletta. «È un uomo sulla trentina, che ha lasciato, con il viso coperto, una valigia intorno alle 17 in rue Victor-Hugo», ha affermato. «Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono allo studio della polizia giudiziaria che recupererà anche quelle degli hotel in strada per tracciare il percorso dell’individuo dall’inizio», ha aggiunto.