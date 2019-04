Cresce il numero delle vittime della Pasqua di sangue in Sri Lanka. I morti sono almeno 290 morti e 500 i feriti, ha riferito il portavoce della polizia, Ruwan Gunasekara, aggiungendo che finora le persone arrestate sono 24. I cittadini stranieri uccisi sono almeno 32 e più di 30 sono ricoverati in ospedale. Le autorità dello Sri Lanka hanno revocato il coprifuoco imposto dopo gli attentati di Pasqua che hanno causato almeno 290 morti e 500 feriti ma permane il blocco di tutti i social network, deciso ieri "per il tempo necessario a chiudere le indagini".

Secondo quanto dichiarato dal governo la pista privilegiata da chi indaga è quella del terrorismo di matrice religiosa. Lo Sri Lanka è un Paese a maggioranza buddista: il 70 per cento della popolazione è seguace dell’antica scuola Theravada. I cristiani con il 7,4 per cento rappresentano la terza minoranza dopo indù (12,6%) e musulmani (9,7%).

La tensione resta altissima. Un portavoce dell'esercito cingalese afferma che un ordigno esplosivo è stato trovato e disinnescato nella tarda serata di ieri su una strada di accesso all'aeroporto internazionale vicino la capitale Colombo. Il capitano dell'aeronautica Gihan Seneviratne ha detto che le autorità hanno trovato un tubo riempito con 50 chilogrammi di esplosivo ad Andiambalama, vicino allo scalo. Inoltre "gruppi terroristici" continuano a pianificare attacchi sull'isola. L'allerta, citata dalla Reuters, è stata emanata domenica dal Dipartimento di Stato Usa, secondo il quale "hotel e luoghi di culto" restano tra gli obiettivi, ai quali si aggiungono località turistiche, centri commerciali, aeroporti e altre aree pubbliche.

Nove esplosioni hanno colpito chiese e hotel, tra la capitale Colombo e altre due città, Batticaloa e Negombo, facendo una strage. Tra le vittime ci sono anche almeno 27 stranieri. Fra questi ci sono anche cittadini americani, britannici, olandesi e indiani, un cinese, un giapponese e un portoghese.