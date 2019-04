Pullman precipita giù dal dirupo, strage di turisti a Madeira

Tragedia sulle strade costiere dell'isola di Madeira, in Portogallo, dove un autobus turistico è uscito di strada ed è finito in una scarpata nella zona di Canico, nel comune di Santa Cruz. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di 28 morti. Secondo i media tedeschi la gran parte delle 55 persone a bordo dell'autobus sono turisti di nazionalità tedesca in vacanza sull'isola. Numerosi i feriti, molti in gravi condizioni. Sul posto ci sono almeno 19 ambulanze.

Secondo le prime informazioni il veicolo, prima di finire fuori strada si è scontrato con un altro autobus. Il mezzo si è ribaltato ed è caduto lungo una scogliera nella zona di Canico, nel comune di Santa Cruz.

Le vittime, probabilmente tutti turisti tedeschi,sono 17 donne e 11 uomini. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 (le 19.30 in Italia).