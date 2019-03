Mercantile dirottato dai migranti a Malta

La nave mercantile El Hiblu 1, con a bordo 108 migranti, è arrivata a Malta e sono in corso le operazioni di sbarco. L'imbarcazione era stata dirottata da alcuni immigrati mentre si stava dirigendo verso la Libia ed il capitano è stato costretto a fare rotta verso La Valletta. Le forze armate maltesi questa mattina sono salite a bordo e hanno restituito il controllo al capitano, scortando la nave verso il porto di La Valletta. Cinque uomini sono stati fatti sbarcare dal mercantile turco con i polsi legati da fascette di plastica e sono stati caricati nella parte posteriore e senza finestrini di un furgone grigio della polizia maltese.

Secondo il "Times of Malta" le autorità maltesi hanno stabilito un contatto con il capitano della nave quando si trovava a circa 30 miglia nautiche di distanza. Il capitano - ha detto l'esercito - ha ripetutamente affermato di non avere il controllo della nave e che lui e il suo equipaggio sono stati costretti e minacciati da un certo numero di migranti a procedere verso Malta. Un gruppo di unità operative speciali, supportato da motovedette e un elicottero, è stato inviato a bordo e ha messo in sicurezza la nave, riconsegnandone il controllo al capitano. La nave, il suo equipaggio e tutti i migranti sono ora scortati a Malta per essere consegnati alla polizia per le indagini. "Non ci sottrarremo alle responsabilità, nonostante le nostre dimensioni. Seguiremo tutte le regole internazionali" ha scritto su Twitter il premier maltese Joseph Muscat.