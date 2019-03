Caos Brexit? Elisabetta si consola con l'effetto "Me-gain"

Sono moscetti, angosciati, incavolati, stupefatti, confusi... E chi più ne ha, più ne metta. Poveracci... I sudditi di Sua Maestà - anche quelli più tosti - vagano come zombie nella Londra del disorientamento e del timor panico del futuro. Loro, abituati ad una capitale dinamica e che non si ferma mai... L' età dell' oro finita da mesi.

Si naviga a vista. Un buio mare. Quello stretto lembo che separa la "glorious" Britannia dal continente. Appunto... Diventerà una frontiera, o no? Brexit si, o Brexit no? Più tenerella per salvare capra e cavoli, o niente da fare e no deal" (divorzio da matti, senza regole e senza rete) con conseguenze da paura? Oppure - ripensamento su ripensamento - secchiate di recriminazioni sul fuoco del referendum 2016 e secondo referendum che annulli una decisione presa e votata dal popolo sovrano?

Farsa tragica, psicodramma, decantata democrazia - mille volte additata come modello - che rischia di prendere un micidiale colpo: comunque... Soprattutto nel caso di voto "number two. Vallo a raccontare al 52 per cento che disse si alla Brexit, poi!

Che ti inventi da spifferare a costoro? Che la nanifestazione di sabato per il tardivo "remain" era oceanica e che quindi... Il copione messo su dalla più grande e più scema degli sceneggiatori, l' ineffabile - ormai da pronto intervento psichiatrico - Theresa "Suspiria" May, è stato formidabile per i suoi infernali effetti.

Meglio/peggio di così non si poteva umanamente fare. Distruggere una nazione salda in meno di tre anni. Manco la guerra c' era riuscita... Lei si, sventurata e più testarda di un mulo. Embe, osserverà qualcuno di voi? 'Ste cose, più o meno, le sapevamo...

