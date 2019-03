"Abusi sui figli". Arrestata la mamma star de "Le Avventure Fantastiche"

In Arizona, Machelle Hobson, la mamma che gestisce il famosissimo canale YouTube "Le Avventure Fantastiche" è stata arrestata accusata di aver abusato dei suoi sette figli adottivi picchiandoli, molestandoli, rinchiudendoli in armadi e persino privandoli di cibo e acqua.

Le autorità di Maricopa riportano che Hobson, 48 anni, è stata accusata di molestie su minori, di abusi, di imprigionamento illegale e di abbandono. La figlia più grande di Hobson ha raccontato agli investigatori che sua madre aveva abusato dei suoi fratelli adottivi. Secondo quanto riferito dalla polizia, i bambini sarebbero stati chiusi a chiave per giorni all'interno di armadi, spruzzati con lo spray al peperoncino e privati di cibo e acqua per giorni.

"Gli abusi erano la punizione per non aver partecipato allo show di YouTube o per aver dimenticato le battute", ha detto la polizia. "Fantastic Adventures" è una rappresentazione un po' sdolcinata delle vite caotiche di sette bambini. Il canale ha più di 800.000 abbonati e i suoi episodi vengono visti milioni di volte. YouTube ha annunciato mercoledì che ha demonetizzato il canale. Gli agenti che si sono recati a casa di Hobson hanno detto di aver trovato un bambino chiuso in un armadio che indossava solo un pannolino, e hanno descritto altri bambini in casa come pallidi e sottopeso con borse sotto gli occhi. Un bambino ha descritto le pene di sua madre, ha detto la polizia. "O mi picchia con una stampella, cintura, o spazzola oppure vengo ricoperto da spray al peperoncino dalla testa ai piedi". I bambini hanno detto alla polizia che sono stati costretti a recitare nella serie YouTube di successo filmata in casa loro, e che se tentavano di rifiutarsi di essere presenti nello show, venivano feriti.

Anche due dei figli adulti di Hobson sono stati arrestati. Logan Hackney ha detto di aver parlato con suo fratello, Ryan, e di aver denunciato la madre, ma la polizia conferma che non l'ha mai fatto. Entrambi gli uomini sono stati accusati di sette capi di imputazione per non aver denunciato l'abuso di minore. La madre è trattenuta senza cauzione nella prigione della contea di Pinal dove continua a negare di aver abusare i suoi bambini.