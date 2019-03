Nuova Zelanda, strage in due moschee. Il massacro filmato e postato online

Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante le preghiere del venerdì. Sono almeno 40 i morti per gli attacchi "ben organizzati", ha detto la premier Jacinda Ardern. Quattro persone sono state tratte in arresto, tre uomini e una donna. Uno degli attentatori è un cittadino australiano definito dal premier di Canberra Scott Morrison "un estremista di destra" e "un violento terrorista". Poco prima della strage era stato pubblicato sui social, presumibilmente da uno dei killer, un manifesto "anti-immigrati e anti-musulmani" di 87 pagine.

Il commissario di polizia neozelandese Mike Bush, durante una conferenza stampa, ha detto che sono state rinvenute auto con esplosivi nel centro della città dove era in corso la manifestazione dei giovani studenti per il clima, sulle orme dell'attivista svedese 16enne Greta Thunberg, che è stata evacuata. la premier Jacinda Ardern ha descritto l'accaduto come "un atto di violenza senza precedenti" e "uno dei giorni più bui della Nuova Zelanda". La polizia, via Twitter, ha esortato a rimanere chiusi in casa, a non andare in moschea in tutto il Paese e a non condividere il link dell'"inquietante" video sulla strage a quanto pare trasmesso in diretta. L'intera città era stata messa in 'lockdown' poi rientrato. La Ardern, parlando alla nazione, ha detto che tra le vittime potrebbero esserci rifugiati e migranti. "Loro hanno scelto la Nuova Zelanda come la loro casa ed è la loro casa. Loro sono noi - ha osservato - le persone che hanno compiuto questo atto di violenza non lo sono. Non c'è spazio per loro in NuovaZelanda".

Ad aprire il fuoco nella prima moschea di Al Noor, dove c'erano 300 persone, intorno alle 13:40 locali, sarebbe stato un uomo bianco tra i 30 e i 40 anni che indossava un'uniforme stile militare e che si tratta probabilmente del cittadino australiano. La premier non si è sbilanciata sul numero delle vittime ma ha ammesso che "si tratta di un evento significativo".

L'uomo avrebbe filmato e mandato in streaming il massacro. "Noi esortiamo con forza a non condividere quel link, stiamo lavorando per far rimuovere qualsiasi video", ha detto la polizia neozelandese chiedendo di non diffondere il video, definito shoccante, dell'attacco in una delle moschee assalite che è stato pubblicato online. Sullo stesso account è apparso anche un manifesto di estrema destra, una sorta di rivendicazione intrisa di ideologia anti-immigrati, che, si afferma sui social, sarebbe stata scritta da un australiano di 28 anni che si ritiene sia uno degli autori della strage.

Sui caricatori delle armi automatiche usate dai killer delle moschee di Christchurch le scritte con i nomi di vari personaggi responsabili di uccisioni di stranieri: tra queste il nome di Luca Traini, l'italiano che aveva sparato colpendo alcuni africani a Macerata. Le immagini si vedevano in un tweet diffuso da uno dei terroristi, poi rimosso dalla polizia, ma in rete hanno continuato a circolare.