Greta candidata al Premio Nobel per la Pace

Greta Thunberg candidato per il Nobel per la Pace. Il suo nome è stato proposto da tre deputati della sinistra socialista norvegese prima della scadenza del 31 gennaio. Secondo il Nobel Institute, 304 persone e organizzazioni sono state nominate quest'anno per il prestigioso riconoscimento, una lista che rimane segreta per almeno 50 anni in conformità con gli statuti della fondazione. La nomination all'attivista 16enne per sostenere la battaglia di Greta contro i cambiamenti climatici come una delle cause più importanti di guerre e conflitti.