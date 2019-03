Inghiottito e risputato dalla balena: la storia del sub miracolato

Dalla penna di Collodi alla realtà. Un uomo è stato inghiottito da una balena, ma “risputato” perché non di suo gradimento. Se mastro Geppetto visse un po’ di tempo nel ventre della balena e lì riabbracciò il discolo figliolo, qui le cose sono andate diversamente. Rainer Schimpf, 51 anni, regista di video subacquei, ha vissuto la “favola” per davvero.

Al largo di Port Elizabeth in Sudafrica, l’uomo stava filmando una colonia di innocue sardine nell'Oceano Indiano quando si è creato un vortice sotto le sue pinne ed è emersa una balena di 11 metri che ha spalancato le fauci per un pranzetto a base di granchi, scampi, aringhe e sgombri. Ma dalla fame ha risucchiato anche la testa di Schimpf sotto lo sguardo terrorizzato e incredulo della moglie a bordo della barca usata per le immersioni. Il cetaceo non ha trovato la carne umana di suo gradimento e ha risputato il sub.

È lo stesso Rainer a raccontare l’incredibile storia in un’intervista a “Barcroft TV”: “Non ho avuto tempo di provare nessuna emozione, nemmeno la paura. Ho trattenuto il respiro perché pensavo che si sarebbe immerso e mi avrebbe liberato molto più profondamente nell’oceano, era buio pesto dentro. Ho sentito una pressione pazzesca ai fianchi ed è stato quando la balena si è accorta di aver sbagliato boccone. Lentamente ha spalancato le fauci per liberarmi e sono stato letteralmente spazzato via, insieme a quello che mi è sembrata una tonnellata d'acqua”.

Il regista minimizza, ma è riuscito a mantenere i nervi saldi e a raggiungere la sua imbarcazione. Nemmeno il tempo di sistemare la muta che si è rituffato nell’Oceano per documentare meglio quei quasi 2 secondi di miracolo ittico immortalati dalla macchina fotografica dell’amico Heinz Toperczer.