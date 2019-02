Verso le elezioni europee. Lega primo partito in Italia

La Lega potrebbe essere il primo partito italiano alle elezioni europee di fine maggio, con il 32,4% dei voti e 27 deputati eletti. E' quanto riportano le prime proiezioni diffuse oggi dal Parlamento europeo. Il Movimento 5 Stelle otterrebbe invece il 25,7% dei voti con 22 parlamentari, mentre il Partito Democratico il 17,3% con 15 rappresentanti. A chiudere gli eletti italiani sarebbero Forza Italia (8,7%, 7 seggi) e Fratelli d'Italia (4,4%, 4). A superare la Lega per numero di rappresentanti ci sarebbe solo la tedesca Cdu/Csu, che con il 30% dei voti guadagnerebbe 29 parlamentari.

Per quanto riguarda i partiti a livello europeo, il Ppe rimarrebbe il più numeroso, scendendo però dai 217 seggi attuali a 183, mentre i Socialisti dell'S&D calerebbero da 186 a 135 rappresentanti. In calo anche Ecr con 51 seggi e i Verdi con 45. In crescita invece i Liberali con 75 parlamentari, l'Efdd con 43 e l'Enf con 59.