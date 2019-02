Meghan corre ai ripari. La "ricetta" per fare pace con i sudditi

Visita a sorpresa di Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, all’associazione di beneficenza “One25” di Bristol che fornisce assistenza, supporto e pacchetti di assistenza, compresi cibo, preservativi, coperte e bottiglie di acqua calda, alle lavoratrici del sesso. La coppia regale ha combattuto la neve e i ritardi dei treni pur di non mancare all’appuntamento. A rendere speciale l’incontro è stata un’iniziativa di Meghan. La futura mamma stava aiutando gli operai a confezionare i pacchi da spedire quando si è rivolta a un volontario: "Oh, hai un pennarello Sharpie? Ho un'idea. Ho visto questo progetto negli Stati Uniti: una donna l’aveva iniziato per un programma di pranzo scolastico. Su ognuna delle banane la donna lasciava un'affermazione per far sentire i ragazzi veramente dotati di potere, per far capire loro che non sono soli”.

While packing lunches for @One25Charity‘s outreach service, The Duchess of Sussex had an idea to write positive messages on banana skins... pic.twitter.com/Fwm6arfc25 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 febbraio 2019

Così la duchessa ha preso alcune banane e ha scritto “Sei forte”, “Sei speciale”, “Sei amato” con un piccolo cuore. Una cosa che aveva già fatto in occasione del suo fidanzamento con Harry quando su Instagram pubblicò la foto di due banane abbracciate. Meghan divertita ha aggiunto: “Ora sono responsabile della messaggistica”.

...some of the women working on Bristol’s streets this evening will receive these messages from The Duchess in their food parcels. #RoyalVisitBristol pic.twitter.com/A3i2r1sTYT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 febbraio 2019

Un piccolo gesto accolto con entusiasmo dai volontari. Un’ex prostituta, oggi volontaria, ha dichiarato: “E’ sorprendente che abbiano scelto di venire qui. Immagino di essere sul furgone dei pacchi e mi arriva questa cosa scritta dalla duchessa. Penso che potrebbero non mangiare la banana, ma conservarla finché non diventi marcia. Sembra davvero banale, ma piccole cose del genere quando sei fuori - specialmente quando fa freddo – scaldano il cuore. Meghan si è presa una pausa per scriverlo. È incredibile e commovente, ti fa pensare che queste donne non siano dimenticate”. L’idea originale è di Stacey Truman, che supervisiona le operazioni presso la caffetteria della Kingston Elementary School in Virginia. Voleva incoraggiare i suoi studenti scrivendo note positive sui loro snack alla banana come faceva per i figli a casa: “I bambini le adorano! I bambini e gli insegnanti le chiamano le banane parlanti”