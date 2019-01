Scappa pure la bodyguard, il pasticciaccio di Meghan a corte

Che pasticcio Meghan Markle! La Duchessa del Sussex, incinta di 6 mesi, è sempre in prima pagina e non per le sue opere benefiche, ma per i guai che combina a corte e quelli della sua ingombrante famiglia. L’ultima spina nella corona di Elisabetta II è l’arresto del fratellastro di Meghan, Thomas jr (già noto nel Regno Unito per aver avvertito il principe Harry di non sposare la sorella minore in quanto cinica arrivista). L’uomo è stato arrestato per guida in stato di ubriachezza. La polizia dell’Oregon lo ha fermato mentre era al volante della sua vettura e lo ha sottoposto al test dell’alcool che è risultato positivo. Dunque, notte in cella.

L’episodio, riferiscono fonti di Buckingham Palace, ha “sconvolto e infastidito” la Regina già alle prese con un filotto di dimissioni da parte dello staff personale di Meghan. L’ex attrice sarebbe esigente e desiderosa di bagni di folla che mettono a rischio la sua incolumità e complicano il lavoro degli addetti alla sicurezza della Royal Family. Dopo gli addii volontari di segretarie e assistenti personali, ecco le dimissioni della guardia del corpo della duchessa del Sussex. L’ex ispettrice di Scotland Yard ha salutato dopo appena sei mesi, ufficialmente perché non riesce ad arginare i comportamenti da “donna del popolo” di Meghan in cerca di continui contatti con i fan della monarchia, ufficiosamente per scarso feeling. Molti hanno ricordato l’episodio di un anno fa: la bodyguard mise fine in maniera brusca alla troppa disponibilità della Markle portandola via quasi di forza da una cerimonia improvvisata alle Fiji (la situazione fu giudicata troppo pericolosa). Per la non amata Meghan, ci sarebbe anche lo smacco di non essere stata invitata alla cena privata che Kate Middleton ha organizzato ad Anmer Hall per festeggiare i suoi 37 anni. Secondo il Mail on Sunday si tratterebbe addirittura di un "not flipping invited" ovvero, per usare un eufemismo, “col cavolo che la invito”. Riuscirà la nascita delle gemelline a riportare un po’ di serenità?