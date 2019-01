Ladro pestato dalla campionessa di arti marziali

Un uomo è stato massacrato di botte a Rio de Janeiro dopo che ha tentato di derubare la campionessa di arti marziali Polyana Viana mentre aspettava un uber fuori dalla sua casa. "Mi ha chiesto l'ora, gliel’ho detta, e ho visto che non se ne sarebbe andato", ha raccontato Viana, 26 anni, a "MMAJunkie", un sito web di sport. "Dammi il telefono, non provare a reagire, perché sono armato ha detto. Poi il ladro ha messo la mano sulla pistola, ma ho capito che era troppo morbida [la pistola]". Sospettosa che la pistola fosse finta, Viana ha deciso così di prendere in mano la situazione. "Ho lanciato due pugni e un calcio, è caduto, poi l'ho preso in uno strangolamento posteriore, poi l'ho messo a sedere nello stesso punto in cui eravamo prima".

L’atleta brasiliana ha continuato a sottomettere l'uomo fino all'arrivo della polizia per portarlo via. "Un criminale è stato trovato immobilizzato dai civili dopo aver cercato di derubare una persona sul posto", si legge in una nota del dipartimento di polizia di Rio. "Con sé aveva un fucile finto". Viana ha detto di sentirsi "bene" dopo l'incidente, suggerendo che l'uomo sembrava il più colpito dal calvario. Successivamente ha detto che il colpevole è stato soccorso per le sue lesioni prima di essere portato alla stazione di polizia. Le immagini del presunto incidente, secondo quanto riferito da Viana, sono apparse ovunque, nonché sul profilo Instagram del presidente dell'UFC, Dana White.