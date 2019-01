Afghanistan, razzo contro un blindato italiano: nessun ferito

Un razzo Rpg - esploso da un lanciagranate portatile anticarro - è stato lanciato questa mattina contro un mezzo blindato italiano a circa 20 km a nord di Herat, in Afghanistan. Il "Lince" in dotazione al contingente non è stato colpito, ma alcune schegge hanno danneggiato la parte posteriore del veicolo. Nessun soldato italiano è rimasto ferito. I militari si trovavano sul posto nell'ambito di un'attività di formazione e addestramento della "border police" afghana. "Nessun allarme. I nostri militari stanno bene e in sicurezza", sottolineano fonti della Difesa.