"Silvia Romano è ancora viva e in Kenya"

"Ancora viva e ancora in Kenya". Secondo la polizia africana la cooperante italiana, Silvia Romano, rapita il mese scorso nel villaggio di Chakama, nel sud-est del Paese, non è mai stata portata fuori dal Kenya. "Abbiamo informazioni cruciali, che non vi possiamo rivelare, che ci fanno pensare con certezza che Silvia Romano sia ancora viva e che la troveremo", ha spiegato in un briefing sulla sicurezza, il comandante della polizia della costa, Noah Mwivanda. "Abbiamo sul campo tutte le risorse necessarie per l'operazione e sappiamo che è ancora in Kenya", ha assicurato.

Ieri anche il ministro-vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sul caso della cooperante di Milano rapita oltre un mese fa. "Stiamo facendo tutto il possibile con tutti i mezzi che uno Stato ha a disposizione per riportare a casa Silvia. Siamo fiduciosi". "So - ha aggiunto il ministro dell'Interno ai microfoni di Rainews24 - che il ministero degli Esteri lavora giorno e notte. Ci hanno chiesto di non entrare nel merito delle iniziative in corso".