Tsunami, l'appello del cantante: "Pregate per mia moglie dispersa"

Spazzati via dallo tsunami durante il concerto. Quando l'onda gigantesta ha travolto l'Indonesia nello Stretto di Sunda ha travolto anche una banda pop che si stava esibendo proprio vicino alla spiaggia. In un video, il cantante dei "Seventeen" ha raccontato che il direttore e il bassista della band sono rimasti uccisi. "Voglio solo dire che il nostro bassista Bani e il nostro manager Oki Wijaya sono morti", ha detto Riefian Fajarsyah in lacrime.

Tre altri membri della band e la moglie di Fajarsyah, il cui compleanno sarebbe stato oggi, sono dispersi. "Per favore, pregate affinché possiamo trovare Andi, Herman e Ujang e mia moglie". Su Instagram, Fajarsyah ha pubblicato una foto di lui e sua moglie mentre si baciano a Parigi, con la didascalia: "Oggi è il tuo compleanno, desidero che torni a casa amore mio". Il resto dei membri della band, tra cui Fajarsyah, ha ferite poco gravi, "ma stiamo bene".

La band era nel bel mezzo di uno spettacolo organizzato da PLN, la compagnia elettrica statale, quando improvvisamente un'onda si è schiantata sul palco e tra il pubblico. Lo tsunami è stato probabilmente causato da una combinazione di frane sottomarine a causa di un'eruzione vulcanica, ha detto l'agenzia meteorologica, climatologica e geologica del paese. L'Indonesia è stata colpita da una serie di disastri naturali negli ultimi mesi, tra cui un forte terremoto che ha colpito l'isola di Sulawesi il 28 settembre. Nelle città di Baleroa e Petobo, fiumi di terra hanno spazzato via interi quartieri.