Meghan come Diana, ecco perché Harry porta via la moglie

Le altezze reali Harry e Meghan hanno scelto la fotografia per le cartoline di auguri di Natale: un’immagine del loro matrimonio a Frogmore House, dove a breve traslocheranno. E intanto emerge che nella faida reale il più determinato sia Harry: vuole tutelare Meghan come non ha potuto fare con la madre Lady Diana.

Pretenziosa, esigente, arrogante, ma anche donna innamorata che non può difendersi. La Duchessa del Sussex, Meghan Markle, moglie del Principe Harry è nell’occhio del ciclone: un giorno per i collaboratori storici che si dimettono tra le lacrime, un giorno per le liti con Kate Middleton, un altro per un vestito e un colore dello smalto sbagliati, un altro ancora per il rumoroso e costosissimo trasloco a Frogmore House. Così per stemperare il clima avvelenato, Kensington Palace ha diffuso una foto inedita del matrimonio tra Harry e Meghan che si è celebrato lo scorso 19 maggio. Uno scatto fiabesco in bianco e nero con la coppia abbracciata di spalle che ammira i fuochi d’artificio al termine del ricevimento nuziale. Due i particolari che colpiscono: la mano sinistra di Harry girata dietro la schiena a tenere la mano della sua Meghan in segno di protezione e il piede destro di Harry puntato verso l’alto in maniera sbarazzina.

L’immagine di Chris Allerton sarà utilizzata per le cartoline di Natale di quest’anno. Il 25 dicembre i Windsor saranno tutti riuniti nella tenuta di Sandringham al cospetto della regina Elisabetta II, Kensington Palace continua a smentire le voci di screzi tra le due nuore, ma secondo l’esperta della Royal Family, Emily Andrews, ci sarebbe lo zampino di Harry. Il giovane principe, riferisce la corrispondente Emily Andrews, “vive una senso di colpa per non aver potuto proteggere la mamma dalle dinamiche di corte e dai paparazzi. Questo lo ha reso iperprotettivo verso la moglie tanto da non tollerare critiche e accontentarla in tutto. Quello che non ha potuto fare con la madre, lo vuole fare con Meghan”.

Il Duca di Sussex avrebbe anche detto: “Quello che Meghan vuole, si fa”. Ora che è adulto, Harry vive una specie di ossessione nel difendere la moglie e il futuro primogenito dalle pressioni di Palazzo e dell’invadenza della stampa. In particolare, il figlio minore di Carlo e Lady D non avrebbe perdonato al fratello maggiore William e alla consorte Kate le riserve sul passato di Meghan e sulla sua incapacità di adeguarsi al protocollo.