Antonio Megalizzi, il giornalista ferito gravemente nell’attacco di Strasburgo, non ce l'ha fatta. La notizia della morte del giornalista di Europhonica, ricoverato da martedì sera nell’ospedale Hautepierre di Strasburgo, è stata confermata anche da fonti della Farnesina. «Purtroppo siamo costretti a confermare che il nostro collega Antonio ci ha lasciati. I nostri pensieri vanno alla famiglia e a tutti i suoi amici e colleghi. Vi preghiamo di rispettare il momento doloroso». Così in un post su Facebook Europhonica, la radio per cui lavorava il giornalista.