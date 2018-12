Il Brasile ordina l'arresto di Battisti. I giudici: "C'è pericolo di fuga"

Il giudice della Corte Suprema brasiliana ha ordinato l'arresto "a scopo di estradizione" dell'ex attivista di sinistra italiana Cesare Battisti, che stava cercando giustizia dal suo paese dopo una condanna in contumacia per quattro omicidi. Secondo il magistrato Luiz Fux, la misura si rende inevitabile per evitare "qualsiasi tentativo di fuga".