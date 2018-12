Strasburgo, c'è un quinto fermo. Blitz nel quartiere di Chekatt

La polizia ha operato oggi un quinto fermo durante la caccia all'uomo a Cherif Chekatt, il super-ricercato per l'attentato di Strasburgo. La quinta persona è stata fermata, ma non fa parte della sua famiglia. Lo ha riferito la procura di Parigi. Ieri, erano stati fermati padre, madre e due fratelli, mentre oggi è stata condotta una perquisizione dell'abitazione di una delle sorelle nella capitale francese.

Grande attesa era riposta nell'operazione di polizia di oggi a Neudorf, il quartiere di Strasburgo dove abitava Cherif Chekatt, ricercato per l'attentato di due sere fa. In realtà l'operazione si è conclusa senza alcun fermo, mentre altre due operazioni sono in corso a La Meinau, il quartiere dello stadio di Strasburgo.