Parigi si blinda per i gilet gialli: chiusi Louvre e Tour Eiffel

Parigi blindata in attesa della manifestazione dei gilet gialli di domani. La tensione è altissima, con i servizi segreti che hanno messo in guardia l'Eliseo del rischio di un golpe mentre i manifestanti moderati temono che ci possa scappare il morto. "Temiamo che si saranno vittime. Ci chiediamo quanti morti e feriti ci vorranno prima che Emmanuel Macron ascolti la collera del popolo?", ha avvisato Benjamin Cauchy, un portavoce del movimento cosiddetto dei "gilet-gialli liberi", cioè pronti a trattare con il governo e contro ogni forma di violenza. L'appello dei moderati è a non scendere in piazza domani a Parigi per "non cadere nella trappola delle violenze".

Ad avvelenare ulteriormente il clima le immagini della polizia che interroga studenti del liceo inginocchiati e con le mani sulla testa. Il video documenta il fermo di oltre 100 studenti in una scuola di Mantes-la-Jolie, nel dipartimento di Yvelines. Attorno agli studenti, alcuni immobilizzati, numerosi poliziotti in tenuta antisommossa. I media locali hanno fatto riferimento ad un'operazione delle forze dell'ordine dopo gli incidenti avvenuti nei pressi del liceo Saint-Exupery. Come riporta Liberation, il ministero dell'Interno ha spiegato che "122 persone sono state arrestate e trattenute in custodia dalla polizia". Gran parte dei giovani erano "incappucciati" ed erano in possesso di "bastoni, mazze da baseball e contenitori di gas lacrimogeni. L'arresto di un numero così elevato di individui ha reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di sicurezza".

Intanto la Tour Eiffel, il museo del Louvre e decine di negozi sugli Champs-Elysees sono pronti a chiudere, in vista delle probabili nuove violenze.