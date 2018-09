Migranti, la Francia dice no ad Aquarius. Niente sbarco a Marsiglia

Bruno Le Maire, ministro dell'Economia francese, chiude le porte alla nave Aquarius, che si sta dirigendo verso Marsiglia con 58 migranti a bordo. "Ci sono regole europee: una barca che trasporta migranti deve attraccare alla costa europea più vicina, ma oggi non è il porto di Marsiglia quello più vicino". Di conseguenza, "per ora, la Francia dice di no, perché se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha detto Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. E ancora: "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per proteggere i più minacciati. Allo stesso modo, però, dobbiamo dire no all'immigrazione economica, e dobbiamo essere molto chiari su questa linea di demarcazione tra l'immigrazione economica e la domanda di asilo".