Pedofilia, dalla diocesi di Brooklyn 27,5 milioni di risarcimento per quattro vittime

La diocesi di Brooklyn, quartiere di New York, ha accettato di risarcire quattro ragazzi abusati sessualmente tra il 2003 e il 2009, quando avevano tra gli 8 e i 12 anni, da un insegnante di religione per la cifra record di 27,5 milioni di dollari, in base a un accordo tra le parti. Lo riferiscono gli avvocati delle vittime.

La somma di 27,5 milioni, 6,87 per ciascuna vittima, è la "più alta indennità individuale" mai assegnata dalla Chiesa, ha spiegato ad Afp Rubinowitz, uno dei legali. "Siamo felici di vedere la Chiesa finalmente davanti ai tribunali", ha aggiunto.