Altro terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 7 a est di Bali

Scossa di terremoto di magnitudo 7.0 sull'isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. Le autorità hanno diramato un allerta tsunami. Nella stessa isola, una settimana fa si era registrata una scossa di magnitudo 6.4 con 14 morti e decine di feriti.

Mentre si attendono informazioni ufficiali sui danni e possibili vittime sui social network i tanto turisti presenti in zona stanno pubblicando sui social foto e video del momento della scossa. Alcuni hotel sono stati evacuati.

