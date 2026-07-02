Svolta sull'Alta velocità al Sud. Al via il Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli

Terminata la tratta Napoli-Cancello arriva un nuovo collegamento diretto tra Campania e Puglia

Leonardo Ventura 02 luglio 2026 a

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Un nuovo collegamento diretto tra Puglia e Campania segna un ulteriore passo avanti nel potenziamento della mobilità ferroviaria del Mezzogiorno. Con l’attivazione del Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli di Trenitalia (gruppo Fs), il Salento entra nella rete dei collegamenti con il capoluogo campano, senza necessità di cambi e con tempi di percorrenza progressivamente ridotti grazie all’avanzamento dei lavori sulla nuova linea Av/Ac Napoli – Bari.

A presentarlo ieri in anteprima alla stazione di Bari Centrale il sindaco di Bari, Vito Leccese, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Regione Puglia, Raffaele Piemontese, accolti dal direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini, e dal Chief corporate affairs, communication & sustainability officer del gruppo Fs, Giuseppe Inchingolo.

Il servizio è uno dei primi risultati della Variante Cancello, nuovo tratto della direttrice ferroviaria Campania–Puglia. L’intervento Napoli–Cancello, del valore di 1,1 miliardi di euro, ha portato all’attivazione di oltre 15 km di nuova linea a doppio binario e migliora l’integrazione tra Alta Velocità, traffico regionale e futuri sistemi di trasporto dell’area metropolitana campana.

«Oggi è una giornata storica perché la foto ritrae i tre sindaci di Lecce, Bari e Napoli che vengono uniti grazie a Ferrovie dello Stato. Dal punto di vista ingegneristico, l’attivazione della tratta Napoli–Cancello è un intervento particolarmente complesso che ha comportato la realizzazione di numerose opere infrastrutturali, tra cui una serie di gallerie, una delle quali attraversa un’area sottostante all’Acquedotto Vanvitelliano.

Le opere testimoniano l’elevato livello di competenza ed eccellenza ingegneristica che caratterizzano Ferrovie dello Stato Italiane nella realizzazione di infrastrutture strategiche per il Paese» ha dichiarato Inchingolo.

Il fischio di partenza è arrivato ieri da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è oggi alle 6.45. In entrambe le direzioni, il servizio effettuerà fermata a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, ampliando le opportunità di viaggio e offrendo una soluzione più semplice e confortevole per gli spostamenti tra Puglia e Campania. Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore.

«Questo nuovo collegamento rappresenta una prima fase rispetto ai lavori, che riduce gradualmente i tempi di percorrenza tra Napoli e Bari. Trenitalia si farà trovare pronta con i suoi treni Frecciarossa grazie a un’offerta di servizi sempre più ampia e diversificata parallelamente alle prossime attivazioni infrastrutturali», ha sottolineato Simone Gorini, direttore alta velocità di Trenitalia.

Con il completamento del lotto Napoli – Cancello salgono così a 55 i chilometri di nuova linea Av/Ac già operativi sulla Napoli - Bari. Per la sua realizzazione è stato nominato commissario straordinario di governo l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi. Questo consente sin da subito l’incremento della capacità della linea, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della regolarità della circolazione, e una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura.

Particolarmente rilevante è il ruolo della stazione di Napoli Afragola, hub strategico di interscambio per il Sud Italia. La struttura è al centro di un percorso di sviluppo che punta a integrare servizi Alta Velocità, trasporto regionale e mobilità su gomma, rispondendo alla crescente domanda di collegamenti sostenibili e intermodali.

Il nuovo Frecciarossa diretto Lecce e Napoli rappresenta un passo concreto verso un Mezzogiorno più connesso e competitivo, favorendo sviluppo economico e turistico attraverso una mobilità moderna, veloce e sostenibile.