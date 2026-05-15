Ferrovie, Salvini rilancia una stazione della Tav sul Lago di Garda

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Leonardo Ventura 15 maggio 2026 a

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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rilancia l'ipotesi di una stazione Tav sul Lago di Garda e chiede alle Ferrovie dello Stato di approfondirne la fattibilità. Intervenendo questa mattina al convegno "Il sistema di regolazione Garda-Mincio", Salvini ha dato indicazione ai tecnici di Fs di valutazione "fattibilità, costi e benefici" dell'opera, oltre alle possibili ricadute sui territori interessati. Lo riferisce una nota del Mit, che parla di approfondimenti da svolgere "in tempi brevi".