Italia-Usa: al via missione Regione Lazio in California. Rocca: "Dialogo per innovazione e ricerca"

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 28 aprile 2026 a

a

a

La Regione in California per cercare nuove partnership per le imprese del Lazio nel settore dell'alta tecnologia e dell'innovazione. A guidare la delegazione negli Stati Uniti è il presidente Francesco Rocca, accompagnato dal vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, dall'assessore alle Politiche giovanili e alla Famiglia Renata Baldassarre. L'iniziativa, inserita nel piano delle relazioni strategiche tra Italia e Usa vuole consolidare i rapporti bilaterali nell'hi-tech, nel campo delle startup e della cultura, tramite una serie di incontri con istituzioni, aziende e accademie. La missione in California "rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza internazionale della Regione Lazio e creare nuove opportunità per il sistema produttivo - spiega il presidente Rocca - Vogliamo costruire ponti concreti tra il nostro territorio e uno degli ecosistemi più avanzati nell'innovazione e nella ricerca. Il Lazio ha grandi potenzialità e talenti che meritano visibilità globale: puntiamo a sostenere la crescita delle nostre imprese e a valorizzare l'immenso patrimonio culturale, rendendolo sempre più attraente e competitivo".

In questa missione "portiamo anche la forza della nostra cultura, a partire dalla straordinaria eredità della civiltà etrusca, simbolo delle nostre radici e della nostra identità - aggiunge il governatore - Assieme a noi saranno anche i ragazzi vincitori del concorso "Bucchero Next", un progetto che ha messo in dialogo il patrimonio etrusco con la creatività delle nuove generazioni: saranno protagonisti di questa esperienza, portando negli Stati Uniti i loro lavori e dimostrando come tradizione e innovazione possiamo crescere insieme". La missione istituzionale inizierà mercoledì con l'incontro tra la delegazione della Regione Lazio e il governatore della California Gavin Newsom. Giovedì visita all'Apple Park Way di Cupertino, sede della multinazionale, dove la delegazione incontrerà Luca Maestri, ex alunno Luiss e personalità centrale nello sviluppo dell'azienda californiana. È quindi previsto l'incontro con il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie, nel corso del quale verranno esplorate opportunità di collaborazione in ambito sociale e nel welfare, anche per presentare le migliori pratiche della Regione nel settore. Nel pomeriggio, focus sullo sviluppo economico: la Regione, presso il centro Innovit di San Francisco, presenzierà al momento conclusivo del programma di accelerazione per le startup del Lazio: un'opportunità di networking alla presenza degli investitori del settore. A seguire, al Museo "Legion of Honor" la delegazione parteciperà all'apertura della mostra "The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy", la mostra più completa sulla cultura etrusca mai allestita negli Stati Uniti.

Il primo maggio prevede l'incontro con i docenti e i ricercatori italiani dell'Università di Berkeley. Successivamente la delegazione si trasferirà all'Istituto Italiano di Cultura per la firma del memorandum d'Intesa tra il Consolato generale d'Italia e la Regione Lazio, per sostenere le startup e le Pmi regionali ad alto contenuto tecnologico nella partecipazione ai programmi di sviluppo degli Usa. Al termine l'evento inaugurale della mostra digitale "Il Lazio e gli Etruschi", organizzata dalla Regione e dal Ministero della Cultura, e la premiazione dei vincitori del "Bucchero Next", un concorso dedicato agli studenti degli istituti superiori del Lazio volto a "trasformare il patrimonio etrusco in oggetti, prototipi e contenuti digitali capaci di parlare al mondo contemporaneo".