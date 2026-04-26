Iran, Trump: "Il sistema petrolifero rischia l'esplosione entro 3 giorni"

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Leonardo Ventura 26 aprile 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che il sistema petrolifero dell'Iran potrebbe "esplodere" entro tre giorni, in caso di ulteriori interruzioni delle infrastrutture energetiche del Paese. Trump ha spiegato in un'intervista a Fox News che, se il greggio non può essere trasportato, "continua ad accumularsi meccanicamente nel sottosuolo", aumentando la pressione nei sistemi di conduttura e nelle strutture sotterranee, fino a provocare "una rottura oppure un'esplosione che potrebbe danneggiare il sistema in modo permanente". Il presidente Usa ha aggiunto che, anche in caso di ricostruzione, le infrastrutture potrebbero tornare solo "al 50%" della capacità attuale, definendo lo scenario una conseguenza "molto, molto grave". A causa della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran e nonostante la tregua la chiusura dello Stretto di Hormuz impedisce ai tanker di raggiungere i porti del Golfo Persico e caricare il petrolio.