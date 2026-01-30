La Germania vuole vietare il part-time, scelto dal 40% dei lavoratori

Foto: Ansa

La Germania promette di dare un giro di vite al "lavoro part-time". L'ala imprenditoriale del principale partito tedesco, l'Unione Cristiano-Democratica, propone di vietare il diritto legale al lavoro part-time, sostenendo che coloro che desiderano stare in ufficio e in fabbrica meno ore dovrebbero ottenere un permesso speciale per farlo. Attualmente, ogni dipendente della più grande economia europea ha il diritto di svolgere un lavoro part-time; molti, in particolare le donne, spesso hanno bisogno di farlo per motivi legati alla cura dei figli e dei familiari anziani. Ma le piccole e medie imprese sostengono che, poiché l'economia soffre della mancanza di lavoratori qualificati, nessuno dovrebbe avere il diritto legale di svolgere quello che definisce "lavoro part-time di routine". "Chi può lavorare di più dovrebbe lavorare di più", dichiara la presidente dell'ala imprenditoriale della Cdu, Gitta Connemann. La proposta è già stata inserita in una mozione che dovrebbe essere approvata alla conferenza generale della Cdu a Stoccarda a febbraio e quindi diventerebbe la politica ufficiale del partito. L'iniziativa è in linea con i commenti del cancellire Fredrich Merz su quella che lui definisce "mancanza di motivazione dei tedeschi".



Sotto pressione per apportare modifiche volte a stimolare la crescita economica, troppo lenta, Merz ha affermato che la prosperità del Paese non sarà mantenuta "con una settimana lavorativa di quattro giorni e un equilibrio tra lavoro e vita privata". La mozione sul part-time prevede esenzioni per chi si occupa di figli minori, faniliari invalidi e persone che seguono percorsi di sviluppo professionale attraverso la formazione. Tuttavia, coloro che scelgono di lavorare part-time e non rientrano in queste categorie non dovrebbero più essere autorizzati a scegliere l'opzione, almeno secondo i cristiano-democratici. Dennis Radtke, presidente dell'ala sociale della Cdu, sostiene, invece, che prima di fare ciò "andrebbe migliorata l'assistenza all'infanzia e agli anziani per creare le condizioni affinché coloro che desiderano lavorare possano farlo".

L'Ig Metall, il potente sindacato dei metalmeccanici, ha espresso preoccupazione. "Il problema non è la mancanza di volontà o di rendimento, ma le condizioni inadeguate" per chi non può lavorare a tempo pieno, ha affermato la dirigente del sindacato, Christiane Benner. Secondo l'Istituto tedesco per la ricerca sull'occupazione, il tasso di part-time è aumentato fino a superare di poco il 40% nel terzo trimestre del 2025, in parte a causa di un aumento dell'applicazione in settori quali sanità, servizi sociali, istruzione e insegnamento, e di un calo dell'occupazione nel settore manifatturiero, dove il lavoro a tempo pieno è più comune. Questa percentuale è da confrontare con il 24% di lavoratori part-time nel Regno Unito e il 18% in Francia. In Germania il 76% degli occupati a tempo parziale sono donne, una quota simile a quella del Regno Unito e della Francia.