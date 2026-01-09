Milano-Cortina 2026, così si scopre la regione

09 gennaio 2026 a

Il 9 marzo è partito da Brescia il viaggio del cuore olimpico, che attraverserà la Lombardia per dieci mesi, con dodici tappe, dodici province, e dodici eventi che raccontano una regione ricca di storia, natura, sport, cultura e tradizioni. Il progetto «Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026» trasforma il territorio in un palcoscenico di emozioni

e scoperta. La 23ª Brescia Art Marathon ha segnato l’inizio del viaggio, un percorso che ha attraversato piazze rinascimentali, resti romani e quartieri contemporanei. Brescia ha dato il via a una staffetta delle eccellenze lombarde. Dopo Brescia, è toccato a Pavia con la «Corri Battaglia di Pavia!», per celebrare i 500 anni dalla battaglia tra francesi e l’Impero di Carlo V. Una corsa che ha unito e memoria storica e paesaggi fluviali. Il cuore del progetto è simbolo dell’energia e dell’identità lombarda, portato avanti da eventi sportivi, culturali e popolari. Il testimonial Vittorio Brumotti, campione di bike trial, racconta la Lombardia in «Lombardia Style», unendo adrenalina e bellezza. Avis Regione Lombardia sarà presente in ogni tappa per sensibilizzare alla donazione del sangue, un gesto semplice ma salva vita.

La staffetta è proseguita a Milano, il 5 e 6 aprile, con la maratona più veloce d’Italia e la «Family Run» che ha unito professionisti e famiglie. Per la prima i runner proˇ venienti

dall’estero sono stati 5.500, il 55 per cento degli oltre 10 mila iscritti totali. Confermata la formula della partenza e arrivo nel cuore della città, in piazza del Duomo. Mente la tradizionale

corsa camminata di tre chilometri dedicata alle famiglie, ai loro amici e ai bambini di tutte le età, si è svolta tra City Life e il Velodromo Vigorelli, dove è stato posizionato il traguardo.

A Lodi si sono svolti i XIX Laus open games terzo Memorial Claudio Minervino. La città ha ospitato i giochi Special Olympics per atleti con e senza disabilità intellettiva: giochi regionali di atletica leggera, play the games di badminton, play the games di ginnastica artistica, meeting nazionale di beach volley unified. Attraverso lo sport Special Olympics crea un mondo in cui le persone con disabilità intellettive sono riconosciute per le proprie capacità e non discriminate per le loro differenze. Oltre a Lodi le altre tappe si sono svolte a Cremona con la Festa del Po (17-18 maggio), tra sport e tradizione fluviale; Mantova: Mincio marcia (7 giugno) per unire arte, rinascimentale e natura. A Varese il 5 luglio arriva la settima tappa del progetto regionale

«Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano - Cortina 2026» e il Comune propone una giornata con tante opportunità per vivere appieno il territorio, come Rock is Woman, concerto all’alba (ore 5:30) gratuito, nell’ambito della XXXIV edizione di Girovagando in musica - itinerari turistici e musicali, a cura del Gruppo Caronte. Appuntamento a Lecco invece il 30

agosto per i 100 anni della posa della croce sul Resegone ai Piani d’Erna: prevista una giornata evento con trekking guidati.

Nel calendario ci sono anche altre iniziative territoriali. Monza: «Monza fuori GP – Cuori Olimpici» (4-7 settembre), omaggio al motor sport; Bergamo: «Millegradini»

(20-21 settembre), camminata tra le meraˇ vigliecittadine; Valtellina: Wine Trail Family (7-9 novembre), un’esperienza tra vigneti e sapori alpini; Como: Como Lake Half Marathon (7 dicembre), una corsa scenografica sulle rive del lago.