Morto Guarguaglini, il manager che ha reso grande Finmeccanica

Foto: Ansa

Leonardo Ventura 05 gennaio 2026 a

a

a

È morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica. Aveva 88 anni. Nato a Castagneto Carducci nel 1937, si era laureato in ingegneria elettronica presso l'Università di Pisa e il Collegio Pacinotti, attuale Scuola Superiore Sant'Anna, e aveva successivamente conseguito il PhD presso l'Università della Pennsylvania. Era stato direttore generale delle Officine Galileo (1984-1994), amministratore delegato di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana (1994-1996), responsabile del settore Difesa di Finmeccanica (1996-1999), presidente di Alenia Marconi Systems (1998-2000), amministratore delegato di Fincantieri (1999-2002). Dal 2002 era stato presidente amministratore delegato di Finmeccanica, incarico sostenuto dall'assemblea degli azionisti nel maggio 2003 ea luglio 2005. "Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, è stato l'uomo che ha reso grande Finmeccanica, l'attuale Leonardo. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherá", lo ha ricordato il ministro della Difesa, Guido Crosetto .